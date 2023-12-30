Соболенко — о предстоящем AO: защищать титул всегда непросто – особенно на «Большом шлеме»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о предстоящей защите титула на Открытом чемпионате Австралии.

«Во-первых, это давление. В прошлом году я проделала потрясающую работу. Это было не так просто сделать. И в этом сезоне будет тоже нелегко.

Просто сама мысль о том, что мне предстоит защищать титул, делает это испытание сложнее. Я стараюсь на себя не давить, а просто как можно лучше подготовиться, просто попытаться сделать это снова.

Защищать титул всегда непросто – особенно на турнирах «Большого шлема». Один момент может всё изменить. Но я думаю, что отлично поработала в межсезонье. Чувствую себя готовой к этому вызову. Звучит так уверенно, но...» – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в финале Australian Open – 2023 белорусская теннисистка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.