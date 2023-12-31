Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене, обыграв американку Бернарду Перу
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76-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австрия).
В матче первого круга россиянка со счётом 6:2, 6:1 обыграл 65-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу. Встреча теннисисток продлилась 57 минут. Калинская совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету 29-летней американки один эйс и одна двойная ошибка, а также она реализовала всего один брейк-поинт.
В следующем раунде Калинская встретится с 22-й ракеткой мира белорусской Викторией Азаренко. Встреча состоится 2 января.
Также среди россиянок во второй раунд турнира вышли Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.
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