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Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене, обыграв американку Бернарду Перу

Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене, обыграв американку Бернарду Перу
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76-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австрия).

В матче первого круга россиянка со счётом 6:2, 6:1 обыграл 65-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу. Встреча теннисисток продлилась 57 минут. Калинская совершила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету 29-летней американки один эйс и одна двойная ошибка, а также она реализовала всего один брейк-поинт.

В следующем раунде Калинская встретится с 22-й ракеткой мира белорусской Викторией Азаренко. Встреча состоится 2 января.

Также среди россиянок во второй раунд турнира вышли Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Брисбен (ж). 1-й круг
31 декабря 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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