Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене

57-я ракетка мира Мирра Андреева вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австрия).

В матче первом круге россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира, тоже представительницу России Диану Шнайдер. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. Андреева совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми. На счету 19-летней Шнайдер один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде Андреева встретился 16-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой. Встреча состоится 2 января.

Также среди россиянок во второй раунд пришли Анна Калинская, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.