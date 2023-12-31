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Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене

Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене
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57-я ракетка мира Мирра Андреева вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австрия).

В матче первом круге россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграл 93-ю ракетку мира, тоже представительницу России Диану Шнайдер. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. Андреева совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми. На счету 19-летней Шнайдер один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде Андреева встретился 16-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой. Встреча состоится 2 января.

Также среди россиянок во второй раунд пришли Анна Калинская, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Брисбен (ж). 1-й круг
31 декабря 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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