Элина Аванесян с победы стартовала на турнире в Окленде

Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге турнира категории WTA-250 в Окленде обыграла представительницу Новой Зеландии Монику Бэрри. Матч, продолжавшийся 1 час 31 минуту, завершился победой Аванесян со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Элина Аванесян ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из семи. Её соперница также ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-поинтов.

Напомним, турнир WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) проходит с 1 по 7 января. В него попали такие российские теннисистки, как Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Соревнования проходят на харде. Обладательницами уайд-кард Окленда стали британка Эмма Радукану, американка Аманда Анисимова и датчанка Каролина Возняцки.