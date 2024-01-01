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Руне стал следующим соперником Шевченко на турнире в Брисбене

Руне стал следующим соперником Шевченко на турнире в Брисбене
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Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет $ 661 585.

В матче первого круга лидер посева Руне со счётом 4:6, 6:4, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, австралийца Макса Пёрселла. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 42 минуты. Руне 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пёрселла шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Брисбена Руне сразится с 48-м номером рейтинга ATP, 23-летним россиянином Александром Шевченко.

Отметим, что Руне также играл в парном разряде Брисбена с британцем Энди Марреем, но дуэт потерпел поражение на старте соревнований.

Брисбен (м). 1-й круг
01 января 2024, понедельник. 09:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
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