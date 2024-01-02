48-я ракетка мира Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).
В матче первого круга россиянка со счётом 5:7, 4:6 проиграла 117-й ракетке мира чешке Бренде Фрухвиртовой. Встреча теннисистов продлилась 1 час 38 минут. Блинкова совершила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из пяти. На счету Фрухвиртовой один эйс и шесть двойных ошибок, а также она реализовала пять брейк-поинтов из 12.
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В следующем раунде Фрухвиртова сыграет с победителем пары Кори Гауфф – Клэр Лю. Встреча состоится 2 января.
Среди россиянок также во второй круг не смогла пробиться Анастасия Павлюченкова, проиграв со счётом 5:7, 4:6 американской теннисистке Аманде Анисимовой.
А вот Элина Аванесян сыграет в следующем раунде. В первом круге она обыграла новозеландку Монику Бэрри (7:6, 6:2).
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