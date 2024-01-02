Рафаэль Надаль одержал первую победу после возвращения в теннис
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче первого круга мужского одиночного разряда турнира ATP-250 в Брисбене. Соперником испанца был австрийский теннисист Доминик Тим (98-я ракетка мира).
Брисбен (м). 1-й круг
02 января 2024, вторник. 12:10 МСК
98
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
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672
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Матч на «Пэт Рафтер Арене», длившийся 1 час 28 минут, завершился победой Надаля со счётом 7:5, 6:1. Испанский теннисист сделал три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. По ходу матча Тим также три раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.
Во втором круге Brisbane International Надаль сыграет с победителем поединка россиянина Аслана Карацева (35-я ракетка мира) и австралийца Джэйсона Каблера (102-я ракетка мира).
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