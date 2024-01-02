Травма теннисиста Карацева в матче с Каблером на турнире в Австралии

Российский теннисист Аслан Карацев (35-я ракетка мира) получил тяжёлое повреждение в матче первого круга турнира Brisbane International, проходящего в Австралии. Соперником российского спортсмена был австралиец Джэйсон Каблер (102-я ракетка мира).

Первый сет встречи остался за местным спортсменом — 6:4. Во втором сете в ходе упорной борьбы всё дошло до тай-брейка, где сильнее оказался Карацев 7:6 (7:4). На 37-й минуте третьего часа поединка, в ходе решающего третьего сета Карацев неудачно упал и повредил колено.

Фото: Скрин трансляции матча Аслан Карацев — Джэйсон Каблер

Карацев не смог продолжить поединок, но и самостоятельно покинуть корт он тоже был не в состоянии. В итоге спортсмен покинул арену на инвалидной коляске с большим пакетом льда на травмированном колене.