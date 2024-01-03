Виктор Янчук: в 2023 году отметил бы выступления юной Мирры Андреевой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил успехи российских теннисистов в 2023 году.

«Успехи у российского тенниса есть. Самое главное, что я отмечу, — появление и хорошие выступления юной теннисистки Мирры Андреевой. Это самый значимый, мне кажется, факт.

Конечно, хорошо сыграли и наши ребята. Особенно Медведев. Рублёв выиграл очень хороший турнир в Монте-Карло. Это значимое явление. Много таких хороших результатов, обнадёживающих», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 16-летняя теннисистка продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю – её прогресс составил 359 мест.