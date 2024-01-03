16-летняя Андреева одержала четвёртую победу над теннисистками из топ-20 рейтинга WTA

58-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA) на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Эта победе стала для 16-летней россиянки четвёртой над спортсменками из топ-20 мирового рейтинга.

В прошлом сезоне Андреева обыграла трёх теннисисток из топ-20 рейтинга WTA, а именно бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (14), польскую спортсменку Магду Линетт (19) и представительницу Чехии Барбору Крейчикову (11).

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Ариной Родионовой (113-я ракетка мира), ранее обыгравшей американскую теннисистку Софью Кенин. Соревнования в Брисбене продлятся до 7 января.