Новак Джокович уступил Алексу де Минору в матче 1/4 финала United Cup
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом матче встречи команд Сербии и Австралии в 1/4 финала командного турнира United Cup.
Серб в двух сетах уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 4:6.
United Cup. 1/4 финала
03 января 2024, среда. 12:10 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Новак Джокович
Н. Джокович
Австралийский теннисист сделал семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Соперничавший с ним Джокович сделал четыре эйса и совершил меньшее количество двойных ошибок — одну.
Напомним, командный теннисный турнир United Cup проходит в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Действующим победителем соревнований является национальная команда США, обыгравшая в финале прошлого турнира сборную Италии — 4:0.
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