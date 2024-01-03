«Смена мячей каждую неделю добралась до запястья Новака». Кирьос раскритиковал ATP

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратил внимание на проблему теннисных мячей после поражения Новака Джоковича на турнире United Cup от Алекса де Минора.

«Смена мячей каждую неделю наконец-то добралась до запястья Новака. ATP действительно нужно что-то делать с этой проблемой. Игроки постоянно страдают», — написал Кирьос в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Джокович уже обращал внимание на отсутствие одного теннисного мяча, используемого на всех турнирах под эгидой ATP. По мнению серба, использование в туре разных мячей повышает травмоопасность. Отсутствием единообразия также возмущался трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, выложивший фото четырёх разных мячей с четырёх турниров.