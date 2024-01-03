Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Смена мячей каждую неделю добралась до запястья Новака». Кирьос раскритиковал ATP

«Смена мячей каждую неделю добралась до запястья Новака». Кирьос раскритиковал ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратил внимание на проблему теннисных мячей после поражения Новака Джоковича на турнире United Cup от Алекса де Минора.

«Смена мячей каждую неделю наконец-то добралась до запястья Новака. ATP действительно нужно что-то делать с этой проблемой. Игроки постоянно страдают», — написал Кирьос в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Джокович уже обращал внимание на отсутствие одного теннисного мяча, используемого на всех турнирах под эгидой ATP. По мнению серба, использование в туре разных мячей повышает травмоопасность. Отсутствием единообразия также возмущался трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, выложивший фото четырёх разных мячей с четырёх турниров.

Материалы по теме
Новак Джокович: я за то, чтобы играть все турниры ATP одним мячом
Стэн Вавринка: 4 недели, 4 разных мяча. Не могу поверить, что это происходит в 2023 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android