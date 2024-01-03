Александр Шевченко уступил Хольгеру Руне в матче второго круга турнира в Брисбене

Российский теннисист Александр Шевченко (48-я ракетка мира) не смог преодолеть вторую стадию основной сетки турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Соперником россиянина был датчанин Хольгер Руне, занимающий восьмое место в рейтинге ATP.

Матч, длившийся 2 часа 27 минут, завершился победой датского теннисиста со счётом 6:4, 5:7, 6:2. За время поединка зрители «Пэт Рафтер Арены» увидели восемь эйсов в исполнении Руне и пять подач навылет от Александра Шевченко. Также соперники допустили по две двойные ошибки каждый.

В 1/4 финала турнира в Брисбене с призовым фондом $ 661 585 Хольгер Руне встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом. Их матч пройдёт 4 января. Начнётся поединок не ранее 3:30 мск.