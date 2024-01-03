Алькарас ответил, что для него в приоритете в 2024 году — победа на ТБШ или на Олимпиаде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился целями на наступивший сезон-2024.

«Моя цель на 2024 год? Выиграть ещё один турнир «Большого шлема» и медаль на Олимпийских играх. Но если бы мне пришлось выбирать между одним или другим, я бы выбрал золотую медаль в Париже», — приводит слова Алькараса испанский Eurosport.

Помимо одиночного разряда на Олимпиаде в мечтах Алькараса сыграть в паре с Рафаэлем Надалем.

Стоит отметить, что Алькарас в этом году принял решение не играть подготовительные турниры перед Открытым чемпионатом Австралии. В канун Нового года он ещё был в Испании. Аналогичное решение касательно планов на начало сезона принял третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.