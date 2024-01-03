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Наоми Осака: видя, как уходят Шарапова и Серена, понимаю, что карьера не такая уж длинная

Наоми Осака: видя, как уходят Шарапова и Серена, понимаю, что карьера не такая уж длинная
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как изменилось её отношение к теннису после рождения дочери.

«Мне кажется, я получаю гораздо больше удовольствия от игры, а ещё понимаю, что многое от меня не зависит. Возможно, я могла отбить мяч, который пропустила, а он попал в корт. В остальном я чётко осознаю, что играю с лучшими теннисистками мира. У нас обеих есть возможность победить.

Ещё я думаю, что после рождения дочки я столько тренировалась, что мне нужно наслаждаться этими моментами. А видя, как уходят Шарапова, Серена (Уильямс), я понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность», — сказала Осака на пресс-конференции после поражения во втором круге турнира в Брисбене.

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