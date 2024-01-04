16-летняя Мирра Андреева впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA

58-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые выступит в четвертьфинале турнира WTA.

Сегодня, 4 января, в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) российская спортсменка уверенно обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:1, 6:1. Ранее на этих соревнованиях Андреева одержала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер и ещё одной россиянкой, Людмилой Самсоновой. Победа над Самсоновой стала для 16-летней теннисистки четвёртой над спортсменками из топ-20 мирового рейтинга.

В 1/4 финала соревнований в Брисбене Андреева встретится с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой. Женский турнир в Брисбене завершится 7 января.