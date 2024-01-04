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Три россиянки и две белоруски сыграют в матчах 1/4 финала турнира в Брисбене

На турнире категории WTA-500, проходящем в Брисбене (Австралия), определились все участницы матчей 1/4 финала.

Из восьми теннисисток, продолжающих борьбу за чемпионский титул, пять представляют Россию и Беларусь. Четвертьфиналистками Brisbane International стали россиянки Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Дарья Касаткина и белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 5 и 6 января.

Brisbane International. 1/4 финала

5 января

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — начало матча не ранее 3:00 мск.

6 января

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 8) — начало встречи приблизительно в 1:00 мск.

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — начало матча не ранее 1:00 мск.

Анастасия Потапова (Россия, 11) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — начало встречи приблизительно в 2:30 мск.