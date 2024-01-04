Три россиянки и две белоруски сыграют в матчах 1/4 финала турнира в Брисбене

На турнире категории WTA-500, проходящем в Брисбене (Австралия), определились все участницы матчей 1/4 финала.
Из восьми теннисисток, продолжающих борьбу за чемпионский титул, пять представляют Россию и Беларусь. Четвертьфиналистками Brisbane International стали россиянки Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Дарья Касаткина и белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 5 и 6 января.
Brisbane International. 1/4 финала
5 января
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — начало матча не ранее 3:00 мск.
6 января
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, 8) — начало встречи приблизительно в 1:00 мск.
Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — начало матча не ранее 1:00 мск.
Анастасия Потапова (Россия, 11) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — начало встречи приблизительно в 2:30 мск.