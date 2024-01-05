Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Окленде, обыграв Варвару Грачёву

Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).
В матче 1/4 финала американка со счётом 6:1, 6:1 обыграла 42-ю ракетку мира россиянку с французским паспортом Варвару Грачёву. Встреча теннисисток продолжалась 53 минуты. Гауфф сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Грачёвой один эйс и две двойные ошибки.
В следующем раунде Гауфф сыграет против 31-й ракетки мира соотечественницы Эммы Наварро.
Гауфф является последней победительницей турнира WTA-250 в Окленде. В финале 2023 года она обыграла испанку Ребеку Масарову со счётом 6:1, 6:1.
Теннисистки, представляющие Россию, вылетели с турнира. Последней покинувшей соревнования стала Элина Аванесян, проигравшая Эмме Наварро — 1:6, 2:6.
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