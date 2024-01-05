Виктория Азаренко обыграла Елену Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
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23-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В матче 1/4 финала представительница Беларуси со счётом 6:3, 3:6, 7:5 обыграла 12-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 30 минут. Азаренко сделала 14 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Остапенко два эйса и две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия). Участницы второго полуфинала ещё не определены.
Турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд составляет $ 1 736 763.
Брисбен (ж). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 04:10 МСК
12
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
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|2
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23
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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