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Виктория Азаренко обыграла Елену Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

23-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче 1/4 финала представительница Беларуси со счётом 6:3, 3:6, 7:5 обыграла 12-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 30 минут. Азаренко сделала 14 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Остапенко два эйса и две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия). Участницы второго полуфинала ещё не определены.

Турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд составляет $ 1 736 763.