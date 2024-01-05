Елена Рыбакина на отказе прошла Анастасию Потапову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В матче 1/4 финала представительница Казахстана обыграла 28-ю ракетку мира Анастасию Потапову. Россиянка отказалась играть из-за травмы, полученной во втором сете. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу Рыбакиной.
В следующем раунде Рыбакина сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) – Мирра Андреева (Россия).
Турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд составляет $ 1 736 763.
Брисбен (ж). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 07:00 МСК
28
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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