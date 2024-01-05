От кого из российских теннисистов-мужчин ожидаете наибольших успехов в сезоне-2024?

В ATP-туре стартовал сезон 2024 года. Лучшим среди российских теннисистов по итогам прошлого сезона стал Даниил Медведев. Спортсмен завершил год на третьем месте в мировом рейтинге.

Российский теннисист Андрей Рублёв провёл лучший сезон в карьере по общему количеству побед и завершил год в статусе пятой ракетки мира. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: от кого из российских теннисистов-мужчин ожидаете наибольших успехов в сезоне-2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

14 января стартует первый турнир «Большого шлема» в новом сезоне — Открытый чемпионат Австралии. Соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.