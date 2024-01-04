Медведев, Алькарас и Синнер не играют турниры до АО. Не пожалеют ли они об этом?

Даниил Медведев в этом сезоне принял необычное для себя решение – не выступать на первой неделе года, вместо этого тренируясь и готовясь к Открытому чемпионату Австралии. Сложно сказать заранее, пойдёт ли это россиянину на пользу или наоборот, потому что раньше прецедентов с такой подготовкой к Australian Open у Медведева не было. Давайте вспомним, что Даниил играл на старте прошлых сезонов и как после этого выступал в Мельбурне.

В 2023 году, как и в нынешнем, сборную России не пригласили на United Cup, заменивший ATP Cup, и Медведев поехал на первой неделе года в Аделаиду. Хотя это всего лишь турнир категории ATP-250, там сыграли ещё и Новак Джокович, и Андрей Рублёв – а Даниил, закончивший сезон-2022 на седьмой строчке рейтинга, получил лишь третий номер посева (после Джоковича и Феликса Оже-Альяссима). Оказавшись в одной половине сетки с сербом, Медведев проиграл ему в полуфинале, а следом уступил в третьем круге Australian Open набравшему на старте сезона отличную форму Себастьяну Корде и выпал из топ-10. Правда, дальше Даниилу удалась серия из пяти финалов с четырьмя титулами, и он быстро вернулся в топ-5, а затем и в топ-3.

Перед этим Медведев предпочитал выступления на ATP Cup, который был впервые проведён в 2020-м. Россиянин сыграл на всех трёх этих турнирах. На самом деле это вполне логичный выбор – формат с тремя (изначально четырьмя) командами в группе давал достаточно гарантированной игровой практики, а турнир при этом приносил рейтинговые очки, в отличие от ранее проводившегося в эти же сроки Кубка Хопмана, где сборные боролись только за трофей.

В сезоне-2020 сборная России, основной ударной силой которой были Даниил Медведев и Карен Хачанов, уверенно вышла из квартета с Италией, Норвегией и США, в четвертьфинале обыграла Аргентину, но в полуфинале не справилась с Сербией – Медведев опять-таки уступил Джоковичу. В Мельбурне россиянин после этого проиграл в 1/8 финала Стэну Вавринке. На следующий год наша команда завоевала трофей ATP Cup – вместе с Медведевым на этот раз выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Даниил, как и Андрей, уверенно выиграл все четыре своих одиночных матча, а затем дошёл до финала Australian Open (Карацев, кстати, как раз в том году сенсационно стал полуфиналистом этого мэйджора), не справившись там с Джоковичем.

В 2022-м Медведев мог снова привести команду к успеху на ATP Cup, но Рублёв и Карацев не смогли принять участие в турнире из-за коронавируса, и Даниилу пришлось выступать вдвоём с Романом Сафиуллиным, который тогда играл куда слабее, чем сейчас. Тем не менее Россия вышла в плей-офф, проиграв полуфинал Канаде в упорной борьбе, а Медведев второй раз подряд стал финалистом Australian Open и на этот раз был в шаге от титула, но уступил Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.

До появления ATP Cup Даниил тоже регулярно выступал на различных турнирах первых недель сезона – впрочем, в те годы он ещё и не был топ-теннисистом. Так, в 2017-м Медведев сыграл в Ченнае, будучи в самом конце первой сотни рейтинга, и дошёл там до первого в карьере финала (после чего уступил Эрнесто Эскобедо на старте Australian Open). Год спустя Даниил стартовал на второй неделе и завоевал в Сиднее свой первый титул, а на Australian Open ему не очень повезло с жеребьёвкой – во втором круге попался сверстник, перспективный на тот момент кореец Чхун Хён, в итоге дошедший аж до полуфинала и обыгравший по пути Александра Зверева и Новака Джоковича. Ну а 2019-й Медведев начал с финала Брисбена, после чего в 1/8 финала Australian Open попал на Джоковича и проиграл ему в четырёх сетах.

Интересно, что в нынешнем году не только Медведев, но и ещё два теннисиста из первой четвёрки посева Australian Open – Карлос Алькарас и Янник Синнер – не играют турниры на старте сезона, хотя их сборные выступают на том же United Cup. При этом испанец и итальянец пропустили и выставочную Мировую теннисную лигу во второй половине декабря, где Даниил сыграл и помог своей команде победить. Для Синнера это тоже нетипичный подход. В прошлом году он играл на первой неделе в Аделаиде, как и Медведев, да и до того выступал то на ATP Cup, то на других турнирах Зелёного континента перед Australian Open. Что касается Карлоса, то он в 2023-м пропустил старт сезона, включая австралийский «Шлем», из-за травмы, а в 2022-м приехал сразу на Australian Open и дошёл там до третьего круга, проиграв в очень упорной борьбе Маттео Берреттини. Только в 2021-м Алькарас принял участие больше чем в одном турнире в Австралии, начав сезон в Мельбурне. При этом тогда он стоял во второй сотне рейтинга и на сам Australian Open пробивался через квалификацию.

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Кстати, рекордсмен Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович, побеждавший на нём 10 раз, почти никогда не делал этот «Шлем» своим первым официальным турниром в сезоне. В последний раз такое произошло в 2018 году, и тогда он проиграл Чхун Хёну в 1/8 финала. Правда, тогда серб в целом был на серьёзном спаде и даже выпал из топ-10. При этом победа в Дохе в 2017-м не спасла его от сенсационного поражения уже во втором круге Australian Open. В двух предыдущих сезонах Новак тоже выступал в Дохе, после чего завоёвывал титул первого мэйджора в году. А вот в 2014-м серб стартовал сразу в Мельбурне – и в четвертьфинале не справился со Стэном Вавринкой, который в итоге стал чемпионом. Правда, первые четыре титула Australian Open (2008, 2011, 2012 и 2013) Джокович завоевал без участия в подготовительных турнирах. Отметим, что в этом году серб сейчас выступает на United Cup, где среди прочего набирает рейтинговые очки.

Итак, какого-то единого рецепта удачного выступления на Australian Open нет. И у Медведева, и у Джоковича, самого успешного теннисиста на этом турнире в истории, были сезоны как с отличными результатами в Мельбурне после участия в соревнованиях на стартовой неделе сезона, так и ранние вылеты в аналогичных ситуациях. Новак уже пробовал и варианты с пропуском всех турниров до Открытого чемпионата Австралии и тоже получал разные результаты – от неожиданных поражений до титулов. Как минимум в качестве эксперимента Даниилу явно есть смысл проверить, чем обернётся такая подготовка. Тогда в следующие годы уже будет с чем сравнивать – а когда есть больше данных по тому или иному варианту, выбор делать легче.