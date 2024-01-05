Рублёв обыграл Фиса и вышел в полуфинал турнира в Гонконге
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Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира в Гонконге. Соперником россиянина в 1/4 финала был 19-летний француз Артюр Фис (36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).
Матч за выход в 1/2 финала, длившийся 1 час 52 минуты, завершился победой россиянина со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Россиянин восемь раз подал навылет, в то время как его соперник сделал 12 эйсов. Однако Фис допустил семь двойных ошибок, в то время как Рублёв не сделал ни одной.
Гонконг. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 13:50 МСК
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|2
36
Артюр Фис
А. Фис
Соперником Рублёва в полуфинальном матче станет 18-летний китайский теннисист Цзюнчэн Шан (183-я ракетка мира). В четвертьфинале китаец неожиданно одолел 16-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.
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