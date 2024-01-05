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Рублёв обыграл Фиса и вышел в полуфинал турнира в Гонконге

Рублёв обыграл Фиса и вышел в полуфинал турнира в Гонконге
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Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира в Гонконге. Соперником россиянина в 1/4 финала был 19-летний француз Артюр Фис (36-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Матч за выход в 1/2 финала, длившийся 1 час 52 минуты, завершился победой россиянина со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Россиянин восемь раз подал навылет, в то время как его соперник сделал 12 эйсов. Однако Фис допустил семь двойных ошибок, в то время как Рублёв не сделал ни одной.

Гонконг. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 13:50 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 2
         
Артюр Фис
36
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Соперником Рублёва в полуфинальном матче станет 18-летний китайский теннисист Цзюнчэн Шан (183-я ракетка мира). В четвертьфинале китаец неожиданно одолел 16-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.

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