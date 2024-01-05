Доминик Тим попал в основу Australian Open после снятия Райлли Опелки

Австрийский теннисист Доминик Тим, чемпион US Open — 2020, попал в основную сетку Australian Open. Это случилось после отказа от выступления на турнире американца Райлли Опелки, бывшей 17-й ракетки мира, который ранее планировал сыграть по защищённому рейтингу.

30-летний Доминик Тим сейчас является 98-й ракеткой мира. Сезон-2024 теннисист начал, пройдя квалификацию турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), однако в первом круге спортсмен потерпел поражение от выступавшего по уайлд-кард вернувшегося в тур испанца Рафаэля Надаля.

Напомним, Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Раунды квалификации стартуют в понедельник, 8 января, а участники основы определятся 11 января.