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Надаль — о выступлении на Australian Open: сейчас ни в чём не уверен на 100%

Надаль — о выступлении на Australian Open: сейчас ни в чём не уверен на 100%
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», ответил на вопрос журналистов о том, выступит ли он на Australian Open, который стартует 14 января.

«Мне нужно посмотреть, в каком состоянии я буду завтра утром. Говорю обо всём с большой осторожностью, знаю, что спустя год моему организму будет тяжело выступать на турнирах на высоком уровне. Для меня лично ничего не изменилось, мой подход к соревнованиям и тренировкам остался прежним. Нужно принять всё таким, как есть. И если будет рецидив или проблема в другой части тела, я должен буду это принять.

Это начало. Я очень давно не играл на турнирах и тренируюсь на высоком уровне только четыре месяца. Да, последний месяц был неплохим по интенсивности, но это не длительный период времени. Не знаю. Надеюсь, у меня будет возможность потренироваться на следующей неделе и сыграть в Мельбурне. Если честно, я сейчас ни в чём не уверен на 100%», — сказал Надаль на пресс-конференции после проигрыша в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Напомним, Рафаэль Надаль может сыграть на Открытом чемпионате Австралии по защищённому рейтингу.

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