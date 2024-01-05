Соболенко рассказала, как изменился её подход к теннису с 2022 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира и действующая чемпионка Australian Open, рассказала, как изменился её подход к теннису с 2022 года и как он помог спортсменке прогрессировать в прошлом сезоне.

«Я просто сказала себе: «Продолжай бить, и в какой-то момент ты начнёшь попадать куда нужно».

Честно говоря, 2022-й был для меня очень сложным. Я сталкивалась со многими трудностями, но продолжала напоминать себе, что я могу пройти через всё. Это мотивировало меня работать дальше и сражаться за свою мечту.

После того сезона я решила не просто работать, а поменять подход к теннису: отпустить, не сходить с ума на корте, стараться лучше себя контролировать, не теряться после проигранных мячей или чего-то такого. Я поняла, что это даёт мне очень много контроля над игрой, поэтому теперь нет смысла кидать ракетки. Ты проиграл очко, это нормально, просто продолжай играть и попробуй подумать, что можно улучшить в следующий раз.

Так что этот подход действительно помог мне в прошлом году. Надеюсь, я смогу его ещё улучшить в этом сезоне», — поделилась спортсменка на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).