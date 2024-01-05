Зверев — об Олимпийских играх: с нетерпением жду возвращения туда

Немецкий теннисист Александр Зверев, олимпийский чемпион — 2020 в одиночном разряде, высказался о грядущей в 2024 году Олимпиаде в Париже (Франция).

«Да, это точно будет одно из крупнейших событий в этом году. Вместе с турнирами «Большого шлема» это один из самых важных турниров. Я действительно с нетерпением жду возвращения туда. И, конечно, планирую представлять Германию на Олимпиаде.

Вы, очевидно, знаете, что мне дважды в сезоне предстоит сыграть на кортах «Ролан Гаррос». И, надеюсь, я смогу добиться там успеха», — сказал теннисист на пресс-конференции после выхода команды Германии в полуфинал турнира United Cup.

Напомним, в финале Олимпиады в Токио (Япония) в борьбе за золотую медаль Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова.