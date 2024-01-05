Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В Мельбурне». Вавринка поделился фотографией с первой тренировки в Австралии

«В Мельбурне». Вавринка поделился фотографией с первой тренировки в Австралии
Комментарии

Швейцарский теннисист, победитель трёх турниров «Большого шлема» и действующая 49-я ракетка мира Стэн Вавринка опубликовал фотографию со своей первой тренировки в Мельбурне (Австралия). На ней спортсмен изображён вместе с победителем Открытого чемпионата США в 2020 году австрийцем Домиником Тимом.

Фото: Социальные сети Стэна Вавринки

«Приземлились в Мельбурне», — подписал теннисист фотографию.

Напомним, Стэн Вавринка принял решение не выступать на турнирах до Australian Open, который стартует 14 января. В начале ноября спортсмен получил травму ноги и только в середине декабря вернулся к тренировкам.

Доминик Тим прилетел в Мельбурн на подготовку к Открытому чемпионату Австралии: в пятницу, 5 января, он вышел в основу турнира после отказа от участия американца Райлли Опелки.

Материалы по теме
«Страх сильнее, чем обычно». Надаль упустил три матчбола и жалуется на здоровье перед AO
«Страх сильнее, чем обычно». Надаль упустил три матчбола и жалуется на здоровье перед AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android