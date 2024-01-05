«Страх сильнее, чем обычно». Надаль упустил три матчбола и жалуется на здоровье перед AO

Турнир в Брисбене, первый в сезоне-2024, сложился для Рафаэля Надаля не так, как хотелось бы знаменитому теннисисту и его многочисленным поклонникам. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вернулся на корт после паузы длиною в год. Надаль из-за травмы бедра не играл с Australian Open — 2023 и фактически пропустил сезон. Рафа вернулся тогда, когда почувствовал, что готов.

В первых матчах казалось, что всё идёт по плану. Возвращение Надаля состоялось в матче с чемпионом US Open — 2020 Домиником Тимом. И его, и австралийца Джэйсона Каблера титулованный испанец прошёл без потери сета. А вот в четвертьфинале с другим австралийцем Джорданом Томпсоном у Рафаэля возникли проблемы, с которыми он не совладал.

Надаль выиграл первый сет 7:5 и был буквально в шаге от того, чтобы закончить встречу в двух партиях. Но упустил три матчбола: один — на приёме при 5:4, а также двойной матчбол на тай-брейке. В третьем сете Томпсону хватило единственного брейк-пойнта, и Джордан забрал этот марафонский трёхсетовик (почти три с половиной часа!) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.

То, что с Надалем что-то не так, стало ясно ещё в третьем сете. Испанец при 1:4 не в свою пользу взял медицинский перерыв, чтобы специалисты поколдовали с его многострадальной ногой. Не помогло. Но можно найти и позитивные моменты: Рафаэль не стал сниматься с матча, а это означает, что ситуация не так плоха.

Рафаэль Надаль Фото: Chris Hyde/Getty Images

Что сказали участники матча

В первую очередь, конечно же, интересно мнение самого Надаля — как он оценивает своё возможное повреждение. «Это место очень похоже на то, где в прошлом году я стал чувствовать боль от травмы. Но сейчас всё по-другому. Сейчас я больше чувствую мышцы, в прошлом же году болело сухожилие. Ощущаю усталость мышц. То есть это не совсем то, что раньше: тогда я чувствовал сразу что-то резкое, а сегодня такого не было. Но единственная проблема в том, что это то же самое место. Поэтому страх немного сильнее, чем обычно.

Идеально, если это просто мышцы, которые устали после нескольких дней тенниса и очень сложного матча. Как раз поэтому я говорю, что моя цель — стать конкурентоспособным через несколько месяцев», — сказал испанец на послематчевой пресс-конференции.

Также Рафаэль подчеркнул, что не стремился во что бы то ни стало выиграть этот турнир. «Я уже говорил, что приехал сюда не за победой. Я пытаюсь вернуться и сделать это в позитивном ключе. Если завтра или послезавтра мне станет лучше, всё хорошо. Если нет — проведём тест и посмотрим», — добавил он.

Томпсон же не скрывал радости от того, что ему удалось одержать победу над легендарным соперником, да ещё и на глазах у родной публики. «Совсем забыл об отыгранных матчболах. Обыграть Рафу дома, в Брисбене, в четвертьфинале! Думаю, это вообще мой первый выход в полуфинал на харде. Не могу быть счастливее! Если бы здесь не было наших болельщиков, не думаю, что смог бы спасти матчболы. Я бы сдался к концу матча (смеётся)», — цитирует его пресс-служба ATP.

Джордан Томпсон Фото: Chris Hyde/Getty Images

Как отреагировали в соцсетях

В Сети выразили поддержку Надалю и отметили упорство Томпсона, который боролся до последнего и был за это вознаграждён.

«Рафа брал медицинский тайм-аут — надеемся, всё не так серьезно. А то, что Джордан сделал сегодня вечером, было потрясающим проявлением мужества и самоотверженности.

Рафа Надаль улыбнулся публике, помахав на прощание после поражения в Брисбене. На выходе он остановился, чтобы раздать автографы. Не тот результат, которого он хотел. Но Рафа никогда не меняется. Всё тот же скромный король.

Когда на днях он вышел на этот корт, чтобы начать своё возвращение, он вышел как чемпион. Выиграет он или проиграет, он покинет этот корт чемпионом. Большая честь снова наблюдать за ним.

Рафа Надаль проиграл Томпсону в напряжённом матче в Брисбене. Наблюдать за его игрой на этой неделе, впервые за год, было так необычно. Но видеть, как он взял медицинский тайм-аут, было очень тяжело. Может быть, ничего серьёзного, а может быть, это ещё одна травма. Просто напоминание о том, что нужно наслаждаться каждой минутой этого возвращения.

Мы не знаем, как долго оно продлится. Но мы знаем, что это большая честь — ещё раз увидеть легендарного игрока, которым является Рафа Надаль», — написали журналисты из The Tennis Letter в соцсетях.

«Сегодняшнее поражение не повредит Рафе, но эта боль в бедре… Всего через три матча после его возвращения. Очень тревожно. А Томпсон показал отличную игру.

Рафа же даже после 3,5-часового поражения и беспокойства за своё будущее из-за боли в бедре тем не менее раздал автографы», — отметил британский журналист, известный как Olly.

«Надаль закончил матч, чувствуя некоторую боль. Следующие дни расскажут нам больше», — предположил итальянский журналист Марио Боккарди.

«Надаль в этих первых матчах после возвращения словно ходит по натянутому канату. Надо набирать выносливость и при этом оставаться здоровым», — подытожила 22-кратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Пэм Шрайвер.

Что дальше?

Изначально планировалось, что Надаль после Брисбена отдохнёт неделю и сыграет на Australian Open. На данный момент в смысле расписания для Рафаэля ничего не изменилось. В основную сетку Australian Open он попал по защищённому рейтингу. А вот выступит ли Надаль на турнире, станет ясно в ближайшие дни.

«Мне нужно посмотреть, в каком состоянии я буду завтра утром. Говорю обо всём с большой осторожностью, знаю, что спустя год моему организму будет тяжело выступать на турнирах на высоком уровне. Для меня лично ничего не изменилось, мой подход к соревнованиям и тренировкам остался прежним. Нужно принять всё таким, как есть. И если будет рецидив или проблема в другой части тела, я должен буду это принять.

Это начало. Я очень давно не играл на турнирах и тренируюсь на высоком уровне только четыре месяца. Да, последний месяц был неплохим по интенсивности, но это не длительный период времени. Не знаю. Надеюсь, у меня будет возможность потренироваться на следующей неделе и сыграть в Мельбурне. Если честно, я сейчас ни в чём не уверен на сто процентов», — сказал Рафа на пресс-конференции после поражения от Томпсона.