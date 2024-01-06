Сборная Польши стала первым финалистом United Cup в Австралии. Представители Польши победили команду Франции в полуфинальном матче турнира, призовой фонд которого составляет $ 10 млн.

Поляки одержали победу со счётом 3:0. В первой встрече поляк Хуберт Хуркач обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 7:5. Во второй встрече польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над француженкой Каролин Гарсией (4:6, 6:1, 6:1). В миксте представители Польши Катажина Кава и Ян Зелиньский обыграли Эдуарда Роже-Васслена и Элисэнь Лёшемию со счётом 6:3, 6:3.

United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем первого турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия в турнире.