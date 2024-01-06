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Алекс де Минор одержал волевую победу над Зверевым в полуфинале United Cup

Алекс де Минор одержал волевую победу над Зверевым в полуфинале United Cup
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12-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор сравнял счёт матча Австралия – Германия (1:1) в полуфинале командного турнира United Cup, одержав волевую победу над олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде, седьмой ракеткой мира Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу де Минора.

Встреча де Минора и Зверева продлилась 2 часа 42 минуты. Де Минор четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Решающим матчем в поединке Германия — Австралия станет Сторм Хантер/Мэттью Эбден (Австралия) — Лаура Зигемунд/Максимильян Мартерер (Германия).

United Cup. 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 12:35 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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