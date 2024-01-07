Жабер: если бы я выиграла Уимблдон, я бы могла тут же завести ребёнка

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала о том, почему поражение на Уимблдоне-2023 для неё было особенно трагично.

«Люди думают, что я испытываю давление, потому что хочу чего-то добиться, чтобы доказать что-то другим. Совсем нет. У меня есть собственные цели. Если бы я смогла выиграть Уимблдон, я бы могла тут же завести ребёнка. И эта мечта не сбылась.

Это было самое тяжёлое поражение в моей карьере, потому что я была эмоционально подавлена. От меня ушёл не только титул, но и возможность завести ребёнка. Мы с мужем плакали, как дети», — приводит слова Жабер.

Онс потерпела поражение в матче с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Чешка смогла переиграть туниску со счётом 6:4, 6:4.

Жабер проиграла финал и Уимблдона 2022 года, где она уступила Елене Рыбакиной.