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Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего финала с Гауфф на турнире в Окленде

Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего финала с Гауфф на турнире в Окленде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с американкой Кори Гауфф в финале турнира в Окленде.

«Сейчас я воспринимаю каждый час отдыха как бонус. Мы сделаем всё возможное для восстановления. Конечно, я с нетерпением жду матча с Коко Гауфф, но главное — это моё здоровье. Мой физиотерапевт должен многое сделать, и мы посмотрим, как все пойдёт. Я не хочу ничего предсказывать по воскресеньям. Сегодня я оставила на корте все силы, не думала о завтрашнем дне и просто пыталась полностью отдаться матчу», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины.

Напомним, в полуфинальном матче турнира украинка обыграла представительницу Китая Сиюй Ван со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

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Окленд (ж). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 07:35 МСК
Сиюй Ван
71
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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