Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего финала с Гауфф на турнире в Окленде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с американкой Кори Гауфф в финале турнира в Окленде.
«Сейчас я воспринимаю каждый час отдыха как бонус. Мы сделаем всё возможное для восстановления. Конечно, я с нетерпением жду матча с Коко Гауфф, но главное — это моё здоровье. Мой физиотерапевт должен многое сделать, и мы посмотрим, как все пойдёт. Я не хочу ничего предсказывать по воскресеньям. Сегодня я оставила на корте все силы, не думала о завтрашнем дне и просто пыталась полностью отдаться матчу», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины.
Напомним, в полуфинальном матче турнира украинка обыграла представительницу Китая Сиюй Ван со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
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