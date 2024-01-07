Сетка турнира ATP-250, где сыграют Шаповалов, Шелтон, Норри и Оже-Альяссим

В понедельник, 8 января, в Окленде (Новая Зеландия) стартует хардовый турнир категории ATP-250, в котором примут участие канадцы Денис Шаповалов (109-я ракетка мира) и Феликс Оже-Альяссим (29), американец Бен Шелтон (17) и британец Кэмерон Норри (18). Стала известна турнирная сетка основы соревнований.

Шаповалов получил от организаторов турнира «уайлд-кард» и сразу попал в основную сетку, где в первом раунде сойдётся с Себастьяном Офнером.

Первые два сеянных турнира Шелтон и Норри автоматически попадают во второй раунд. Бен сыграет с победителем пары венгра Фабиана Марожана и француза Гаэля Монфиса. Кэмерон, в свою очередь, будет играть или с «квалифайером» или с американцем Джеффри-Джон Вулфом.