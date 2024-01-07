Стало известно, в какой форме Даниил Медведев выступит на Australian Open — 2024

Стало известно, в какой форме чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Соревнования у мужчин пройдут с 14 по 28 января.

Напомним, спортивную одежду Медведеву предоставляет французский бренд Lacoste.

Сезон-2024 Медведев начнёт сразу на Открытом чемпионате Австралии. Даниил впервые в своей профессиональной карьере решил не участвовать в подготовительных турнирах перед мэйджором в Австралии.

Australian Open — один из самых успешных ТБШ для Медведева. Он дважды доходил на нём до финалов — в 2021 и 2022 годах. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — в пяти партиях испанцу Рафаэлю Надалю.