Все матчи первого раунда квалификации Australian Open перенесли из-за дождя в Мельбурне

Все матчи первого раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 перенесли с 8 на 9 января, сообщает Fox Sports.

Решение о переносе матчей связано с сильным дождём в Мельбурне (Австралия), где проходят соревнования. Организаторы заявили, что при необходимости матчи можно будет провести на крытых кортах. Ожидается, что квалификация завершится по плану, однако, если дождь в Мельбурне продолжится, некоторые матчи квалификации могут быть перенесены на 13 января, а основной турнир Australian Open начнётся не 14, а 15 января.

Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является белорусская спортсменка Арина Соболенко (вторая ракетка мира).