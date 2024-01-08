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«Тоже боялся этого». Кирьос высказался о снятии Надаля с Auatralian Open — 2024

«Тоже боялся этого». Кирьос высказался о снятии Надаля с Auatralian Open — 2024
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение испанца Рафаэля Надаля отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии — 2024 из-за проблем с мышцей, возникших во время турнира в Брисбене.

«Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления. Я тоже боялся того, что это может произойти, если я вернусь в тур слишком рано», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в декабре прошлого года Кирьос объявил, что не выступит на Australian Open — 2024, так как продолжает восстанавливаться после травм.

Напомним, Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Первый раунд квалификации был перенесён на завтра, 9 января, из-за дождей в Мельбурне.

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