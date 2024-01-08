Бадоса рассказала, планирует играть в миксте с Циципасом на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что не планирует играть в миксте с греком Стефаносом Циципасом на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Планирую ли сыграть в миксте? Думаю, мне хватить одиночного разряда», — сказала Бадоса на пресс-конфренции.

Напомним, сегодня, 8 января, Бадоса вернулась в тур впервые после травмы спины. В первом матче после возвращения испанская теннисистка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы.

Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Первый раунд квалификации был перенесён на завтра, 9 января, из-за дождей в Мельбурне. Действующей победительницей женского турнира является белоруска Арина Соболенко.