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Ник Кирьос будет комментировать Australian Open на Eurosport. Там же работает Беккер

Ник Кирьос будет комментировать Australian Open на Eurosport. Там же работает Беккер
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос выступит в роли комментатора Открытого чемпионата Австралии – 2024 на канале Eurosport. Подтверждение этой информации сегодня, 8 января официально опубликовал сам Eurosport.

Напомним, Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.

Кирьос в Мельбурне пополнит по-настоящему звёздную команду Eurosport, в которую также входят Борис Беккер, Джон Макинрой, Жюстин Энен, Алекс Корретха, Тим Хенмэн и другие звёзды тенниса, завершившие карьеру.

Интересно, что в конце прошлого года Кирьос вступил в онлайн-перепалку с Беккером из-за своего взгляда на поколения теннисистов. «Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи Бориса Беккера, и я не говорю, что его игра была плохой для своего времени, но думать, что она была бы на уровне современных игроков, просто абсурдно», — в частности, заявил австралиец, что вызвало у Беккера ответную реакцию.

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