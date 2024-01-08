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«С любовью из 2024-го». Андре Агасси опубликовал милое фото со Штеффи Граф

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях милое фото с супругой – 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», легендарной немкой Штеффи Граф.

«С любовью из 2024-го», — подписал фото Агасси.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Напомним, Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. А через 5 дней, 27 октября у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и участвует в ветеранских турнирах.

Графф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года, единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах покрытия.