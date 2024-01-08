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Циципас поделился воспоминаниями о конфликте с Ником Кирьосом на Уимблдоне-2022

Циципас поделился воспоминаниями о конфликте с Ником Кирьосом на Уимблдоне-2022
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о взаимоотношениях с австралийцем Ником Кирьосом после конфликта на Уимблдоне в 2022 году.

«Всё в порядке. Между нами нет никакого напряжения. Он просто другой, и я должен это уважать. Это здорово для спорта. А вот что не очень здорово, так это когда соперник пытается сорвать матч и поступает несправедливо. Он разговаривает с судьёй, с людьми за пределами корта, пока ты пытаешься подать. Но ведь он здесь не для того, чтобы разговаривать, а для того, чтобы играть. Я думаю, он понимает, что был неправ. Если он признает свои ошибки и если мы проведём честный матч друг против друга, в котором не будет этих выходок, я готов всё забыть и двигаться дальше», – приводит слова Циципаса The Guardian.

Напомним, во время матча на Уимблдоне-2022 у теннисистов произошло несколько конфликтов. После матча Циципас назвал поведение Кирьоса на корте буллингом.

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