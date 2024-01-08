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Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою неожиданную победу над 11-й ракеткой мира, представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей в первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки, которая в данный момент занимает 59-ю строчку в рейтинге WTA и попала в основную сетку соревнований через квалификацию.

«Я знаю, что она отличный боец. Если дать ей хотя бы небольшой шанс, она им воспользуется. И она как раз пыталась сделать это во втором сете. Против неё нужно выкладываться на 200 процентов, и я рада, что у меня всё получилось», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

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