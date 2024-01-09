Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Эшлин Крюгер

16-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 6:2, 7:5 обыграла 78-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 38 минут. Кудерметова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Крюгер два эйса и четыре двойные ошибки, а также 0 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) – Екатерина Александрова (Россия).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.