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16-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал квалификации Australian Open

16-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал квалификации Australian Open
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В матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над представительницей США Сачией Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Корнеева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Викери два эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде квалификации Корнеева сыграет с победительницей противостояния Есинь Ма (Китай) — Мирьям Булгару (Румыния). Квалификация Australian Open продлится до 13 января, основной турнир пройдёт с 14 по 28 января.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 06:20 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Сачия Викери
США
Сачия Викери
С. Викери
Комментарии
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