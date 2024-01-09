16-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал квалификации Australian Open
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В матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над представительницей США Сачией Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Корнеева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Викери два эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде квалификации Корнеева сыграет с победительницей противостояния Есинь Ма (Китай) — Мирьям Булгару (Румыния). Квалификация Australian Open продлится до 13 января, основной турнир пройдёт с 14 по 28 января.
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