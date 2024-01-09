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Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал квалификации Australian Open

Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Японии Моюке Учижиме в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу японской спортсменки.

Продолжительность матча составила 51 минуту. Учижима в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12 заработанных. Макарова совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Австралии Учижима сыграет с победительницей противостояния Фиона Ферро (Франция) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Квалификация Australian Open продлится до 13 января, основной турнир пройдёт с 14 по 28 января.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 09:55 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
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