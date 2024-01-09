Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Японии Моюке Учижиме в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу японской спортсменки.

Продолжительность матча составила 51 минуту. Учижима в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12 заработанных. Макарова совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Австралии Учижима сыграет с победительницей противостояния Фиона Ферро (Франция) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Квалификация Australian Open продлится до 13 января, основной турнир пройдёт с 14 по 28 января.