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Кафельников — о дебюте 35-летнего Маннарино в топ-20 рейтинга: молодые игроки — дерьмо?

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на попадание 35-летнего Адриана Маннарино в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Не хочу умалять достижение Адриана Маннарино, но как возможно, чтобы 35-летний игрок впервые ворвался в топ-20? Современные молодые игроки — дерьмо, или рейтинговая система херня, или Адриан гений? Кто-нибудь, объясните мне!» — написал Кафельников в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Маннарино стал самым возрастным теннисистом, дебютировавшем в двадцатке мирового рейтинга ATP. Француз побил рекорд Клиффа Дрисдэйла (ЮАР), державшийся с апреля 1974 года.