ATP и WTA разработали новые правила, предотвращающие большое количество поздних матчей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей.

Новые правила вступят в силу с января 2024 года. В перечень вошли следующие поправки:

не более пяти матчей на одном корте в один день (начало первой игры – в 11:00. Три игры днём и две – вечером);

запрещено проводить матчи после 23:00, только если это не обговорено с руководством туров (в виде исключения);

матч переносится на другой корт, если он не начался до 22:30.

Начало вечерней сессии не позже 19:30 (рекомендации ATP и WTA — 18:30).

Напомним, россияне и белорусы согласно решениям Международной федерации тенниса (ITF), АТР и WTA допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, но в нейтральном статусе.