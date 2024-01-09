Россияне Хачанов и Шевченко выступят на турнире ATP-250 в Марселе

Российские теннисисты, серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира Карен Хачанов и 48-я ракетка мира Александр Шевченко выступят на турнире ATP-250 в Марселе.

Также участие в соревнованиях примут Янник Синнер (Италия), Хуберт Хуркач (Польша), Григор Димитров (Болгария), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Энди Маррей (Великобритания). Информации об участии других теннисистов на данный момент нет.

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023. Турнире ATP-250 пройдёт в Марселе (Франция) с 5 по 11 февраля.