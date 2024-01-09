Пол, Шелтон и Тиафо заявились на турнир ATP-250 в Далласе, Опелка получил уайлд-кард

Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Далласе (США), который пройдёт с 5 по 11 февраля.

Заявку возглавил 14-я ракетка мира американец Томми Пол. Также там сыграют его соотечественники Бен Шелтон (16), Фрэнсис Тиафо (17), Кристофер Юбэнкс (34) и Маккензи Макдональд (42). Кроме того, на турнире выступит француз Адриан Маннарино, недавно впервые дебютировавший в топ-20 рейтинга.

«Мы очень рады, что Томми Пол и Бен Шелтон впервые приедут в Даллас в этом году.

В турнире примут участие как молодые игроки, так и опытные ветераны – за матчами будет интересно следить как новым, так и давним поклонникам тенниса. Мы с нетерпением ждём фантастической недели тенниса на Dallas Open – 2024», – приводит слова директора турнира Питера Лебедевса Dallas Morning News.

Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард Райлли Опелке, Итану Куинну и Адаму Неффу.