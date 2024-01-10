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Грачёва уступила 50-й ракетке мира Рус во втором круге турнира в Хобарте

Грачёва уступила 50-й ракетке мира Рус во втором круге турнира в Хобарте
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Сегодня, 10 января, состоялся матч в рамках второго круга турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия) в котором сошлись представительница Франции Варвара Грачёва (39-я ракетка мира) и нидерландка Аранча Рус (50). Рус победила со счётом 6:2, 6:3.

Хобарт. 2-й круг
10 января 2024, среда. 03:10 МСК
Аранча Рус
50
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Варвара Грачёва
39
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Аранча не смогла исполнить ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Варвара реализовала две подачи навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала единственный возможный брейк-пойнт.

Аранча Рус в третьем круге соревнований встретится с победительницей встречи между Элисе Мертенс (29) и Анной Шмидловой (67). На момент публикации новости Мертенс выиграла первый сет со счётом 6:2.

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