Грачёва уступила 50-й ракетке мира Рус во втором круге турнира в Хобарте

Сегодня, 10 января, состоялся матч в рамках второго круга турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия) в котором сошлись представительница Франции Варвара Грачёва (39-я ракетка мира) и нидерландка Аранча Рус (50). Рус победила со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Аранча не смогла исполнить ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Варвара реализовала две подачи навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала единственный возможный брейк-пойнт.

Аранча Рус в третьем круге соревнований встретится с победительницей встречи между Элисе Мертенс (29) и Анной Шмидловой (67). На момент публикации новости Мертенс выиграла первый сет со счётом 6:2.